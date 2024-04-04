«На 2 месяца Казань превратится в большую стройку»: как изменят город Игры и Саммит БРИКС

Ильсур Метшин: «Саммит БРИКС в Казани – это главный вызов этого года. Это не может не вдохновлять, но при этом мы понимаем и большую ответственность»

Фото: kzn.ru

«Наши извинения за неудобства жителям»

Работы по благоустройству города будут проведены оперативно и основная часть будет закончена уже к началу Игр БРИКС, которые пройдут в середине июня, заявил Ильсур Метшин.

«Саммит БРИКС в Казани – это главный вызов этого года. Город помимо статуса спортивной столицы становится площадкой проведения глобальных политических форумов. Это не может не вдохновлять, но при этом мы понимаем и большую ответственность. Мы будем олицетворять всю Россию. Уверен, что мы сможем оправдать доверие. Важно, что после каждого такого крупного мероприятия уровень благоустройства и комфорта города повышается. Все это останется наследием для наших жителей», – сообщил градоначальник.

В планах большие работы не только по ремонту фасадов домов, но и по обновлению коммунальных сетей и дорожного полотна Фото: © «Татар-информ»

В планах большие работы не только по ремонту фасадов домов, но и по обновлению коммунальных сетей и дорожного полотна, добавил он.

«Нам предстоит горячая пора. Но при этом голова у всех должна оставаться холодной. В ближайшие два месяца город превратится в большую строительную площадку. Наши извинения за неудобства жителям. Надеюсь, все оценят изменения города после проведения всех работ», – заключил Метшин.

К саммиту на Оренбургском тракте появится стела «Казань» Фото: пресс-служба мэрии Казани

На Оренбургском тракте появится стела «Казань», на Булаке – плавающие фонтаны

К саммиту на Оренбургском тракте появится стела «Казань», рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Стела станет новым приветственным арт-объектом. Ширина конструкции составит 28 метров, высота – 5,5 метра. Сами буквы будут шириной 2,5 и высотой 4 метра. Их выполнят из нержавеющей стали.

«Композицию выполнят в цветах айдентики города в современной стилизации и с подсветкой лицевой части букв», – пояснил спикер.

На протоке Булак будут установлены 56 плавающих фонтанов с подсветкой и высотой струи в 10 метров Фото: пресс-служба мэрии Казани

Кроме того, на протоке Булак будут установлены 56 плавающих фонтанов с подсветкой и высотой струи в 10 метров, появится архитектурно-художественная подсветка. Завершиться работы должны до 10 июня.

В сквере Котельникова появятся дорожки из брусчатки, установят скамейки и опоры освещения. Работы планируется завершить до 1 июня.

В рамках благоустройства у мемориального комплекса парка Горького заменят гранитное покрытие на новое Фото: пресс-служба мэрии Казани

В этом году в рамках благоустройства входной группы парка Горького будет реконструирован подземный переход и заменен еще один остановочный павильон. У мемориального комплекса заменят гранитное покрытие на новое.

В рамках реконструкции улице Баумана на отрезке от Астрономической до Академии наук РТ будут проведены работы по озеленению улицы, заменят освещение, брусчатку, обновят подпорные стены вестибюля станции метро «Кремлевская».

«Планируется проведение работ по дополнительному озеленению города» Фото: © «Татар-информ»

Город украсят миллион цветов

«Планируется проведение работ по дополнительному озеленению города, а также благоустройству в парках и скверах. Вдоль основного маршрута гостеприимства будут высажены 300 деревьев, 5,3 тыс. кустарников и около 1 млн цветов. По улице Академика Парина планируется установить новую объемную цветочную композицию, состоящую из девяти цветочных шаров», – сообщил Куляжев.

Кроме того, зеленые насаждения появятся в сквере Коротченко вблизи ЦУМа, здесь также будет сделана подсветка. Работы планируется завершить до 1 июня.

На площади Тысячелетия заменят брусчатку, обновят освещение, территорию озеленят Фото: пресс-служба мэрии Казани

На площади Тысячелетия заменят брусчатку, обновят освещение, территорию озеленят. Работы по первому этапу планируется завершить до 9 мая, оставшиеся – до 1 июня.

Будет реконструирован парк Тысячелетия. Здесь уже демонтировали железный забор, его заменят на живую изгородь. Также обновят систему автополива, отремонтируют гранитное покрытие дорожек и фонтана, опоры освещения.

На 22 участках улиц и общественных пространств будут заменены фонари Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отремонтируют дороги почти на 4 млрд рублей

Также к саммиту обновят дорожное полотно на 21 участке.

«В Казани к саммиту БРИКС будет проведен ремонт дорожного полотна 21 участка дорог на сумму 3,85 млрд рублей. В настоящее время начаты работы на пяти объектах – на мосту “Миллениум”, улицах Хади Такташа, Право- и Лево-Булачная, Карла Маркса, Ершова. На остальных объектах работы будут вестись с апреля по сентябрь», – сообщил спикер.

Кроме того, на 22 участках улиц и общественных пространств будут заменены фонари. В настоящее время работы завершены на улицах Право- и Лево-Булачная, идут на проспекте Универсиады. По остальным объектам ведется закупка материалов и подготовительные работы. Срок завершения работ – конец сентября.

Слайд презентации: пресс-служба мэрии Казани

К саммиту БРИКС отреставрируют фасады почти 40 домов

О ремонте городской инфраструктуры рассказал на заседании заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«К саммиту БРИКС будут отремонтированы фасады 39 многоквартирных домов, в которых проживает 9 тысяч жителей. Эти работы будут проводиться в дополнение к традиционной программе капитального ремонта жилья», – подчеркнул он.

Среди этих домов – четыре объекта культурного наследия по адресам: ул. Пушкина, 58; ул. Лобачевского, 12/32; ул. Большая Красная, 59 и ул. Театральная, 5. А также три дома, являющиеся исторически ценными градоформирующими объектами, по адресам: ул. Назарбаева, 35, корпус 1; ул. Кремлевская, 23 и ул. Лево-Булачная, 42/2.

Кроме того, будет произведен ремонт 14 участков на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения «в теле дорог». На эти цели выделено 602 млн рублей. При этом отключение коммуникаций в ходе работ производиться не будет, заключил Гиниятуллин.

Дарья Санникова: «Для размещения делегаций стран БРИКС будет задействовано 12 отелей и гостевых домов, для делегаций приглашенных стран – 18 отелей, для представителей СМИ – 9 отелей, для прочих групп – 7 объектов, еще 5 отелей находятся в резерве» Фото: kzn.ru

В отелях Казани создаются дополнительные люкс-номера

Для гостей и участников саммита готовят 51 объект размещения. Это 46 отелей различных категорий, а также Деревня Универсиады, санаторий «Балкыш», гостевой дом ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и жилой дом в микрорайоне М14, добавила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Для размещения делегаций стран БРИКС будет задействовано 12 отелей и гостевых домов, для делегаций приглашенных стран – 18 отелей, для представителей СМИ – 9 отелей, для прочих групп – 7 объектов, еще 5 отелей находятся в резерве», – подчеркнула она.

Слайд презентации: пресс-служба мэрии Казани

В настоящее время в большинстве отелей работы по строительству президентского номера и дополнительных люксов начались и ведутся активными темпами. В ряде отелей обновляют номера. Все работы в отелях должны быть завершены до 30 апреля.

Напомним, что Игры БРИКС стартуют в Казани в День России – 12 июня. Ожидается приезд почти 5 тыс. спортсменов и делегатов из 47 стран мира.

Слайд презентации: пресс-служба мэрии Казани

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября 2024 года. В расширенном списке участников 33 страны.