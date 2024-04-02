Ремонт на улице Баумана в Казани планируют завершить в июне

Ремонт улицы Баумана в Казани планируют завершить в июне этого года. Об этом со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города сообщает мэрия столицы РТ.

Работы проводятся на участке от улицы Астрономической до Академии наук РТ. Рабочие заменяют брусчатку, столбы, освещение и ливневые лотки. Также предстоит обновить стены вестибюля станции метро «Кремлевская» и у скульптуры «Кот казанский». На участке установят малые архитектурные формы, а в завершение проведут озеленение территории.

«Планируемые сроки завершения работ — июнь текущего года», — рассказали в соцсетях исполкома в ответ на вопрос о сроках и объемах ремонта.

Фото: © Сельвина Илькаева / «Татар-информ»