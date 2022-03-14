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Политика
14 марта 2022  05:26

На Украине заявили, что переговоры с Россией начнутся в 10.30

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Российско-украинские переговоры начнутся сегодня в 10.30. Мероприятие пройдет в формате видеосвязи, рассказал член украинской делегации — руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10.30 будут переговоры», — отмечает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объявил, что переговоры состоятся сегодня, однако о времени не сообщалось. Украинская сторона, подтверждая информацию, добавила, что на онлайн-встрече планируется подвести предварительные итоги переговоров.

Член делегации России — депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что за прошедшие три раунда очных переговоров удалось добиться значительного прогресса. К тому же стороны находятся в постоянном диалоге в формате видеосвязи. 

#россия и украина #переговоры #спецоперация
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