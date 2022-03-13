В Киеве подтвердили переговоры с Россией 14 марта

Новый этап российско-украинских переговоров состоится 14 марта, подтвердил советник главы офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Во время него будут подведены предварительные итоги встреч.

По словам Подоляка, рабочие группы, созданные в рамках переговоров, работают постоянно.

«Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой круг вопросов требует постоянного внимания, — цитирует его РИА Новости. — В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов».

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что следующие переговоры российской и украинской делегаций состоятся в понедельник, 14 марта.