Слуцкий заявил о значительном прогрессе в переговорах России и Украины

С начала российско-украинских переговоров сторонам удалось добиться значительных сдвигов. Об этом член российской делегации — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал в интервью RT.

«По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — отметил он, добавив, что достижение результатов поможет снизить напряженность, а также спасти жизни многих людей.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России с просьбой помочь в отражении украинской агрессии. На следующий день утром Президент России выступил с видеообращением, где объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Россия и Украина провели уже три раунда переговоров: первый состоялся в Гомельской области, два следующих — в Беловежской пуще. На втором этапе сторонам удалось договориться о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.