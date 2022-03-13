Песков заявил, что российско-украинские переговоры пройдут в понедельник

Следующий этап переговоров России и Украины состоится завтра и пройдет в формате видеосвязи, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство «Рейтер» заявляло со ссылкой на советника Президента Украины, что переговоры проходят «прямо сейчас».

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее член российской делегации — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объявил, что в рамках переговоров сторонам удалось добиться значительного прогресса. Вероятно, это может «перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания».

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. На следующий день Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения от геноцида киевских властей.