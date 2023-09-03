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На Украине военную помощь от партнеров оценили в 100 млрд долларов
С начала широкомасштабных боевых действий Украина получила от стран-партнеров военной помощи примерно на 100 млрд долларов. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников, об отставке которого сегодня объявил Президент Владимир Зеленский, в интервью государственному агентству «Укринформ».
«Давайте так, это ВВТ — вооружение и военная техника. Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и [других] боеприпасов, я думаю, под 100 млрд долларов. Только от США — более 50 млрд, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен (3,7 трлн — прим. Т-и)», — заметил политик.
Резников также ответил на обвинения в неэффективном использовании бюджетных средств и закупках по завышенным ценам. «<…> если посчитать весь объем различных закупок <…>, то доля проблемной дебиторки — всего 2,7%. Что значит проблемная — она в судах», — уточнил он.
О выделении последнего на данный момент пакета военной помощи Киеву на 250 млн долларов Соединенные Штаты объявили 29 августа.
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