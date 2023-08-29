Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
США объявили о новом пакете помощи Украине на 250 млн долларов
Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на 250 млн долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Эта партия помощи включает, в частности, ракеты AIM-9M для систем ПВО, реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для орудий калибром 105 и 155 миллиметров, средства разминирования, ПТРК Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты.
Кроме того, Украина должна получить более 3 млн патронов, санитарные автомобили, инженерные боеприпасы и запчасти. Также к данному пакету отнесены затраты на услуги, обучение и транспорт.
«Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — подчеркнул Блинкен. И добавил, что Россия может завершить боевые действия «в любой момент», выведя свои войска.
«Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», — заключил госсекретарь.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»