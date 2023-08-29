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Политика 29 августа 2023 21:12

США объявили о новом пакете помощи Украине на 250 млн долларов

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США объявили о новом пакете помощи Украине на 250 млн долларов
Пуск ракеты из ПТРК Javelin
Фото: Wikipedia.org

Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на 250 млн долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Эта партия помощи включает, в частности, ракеты AIM-9M для систем ПВО, реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для орудий калибром 105 и 155 миллиметров, средства разминирования, ПТРК Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты.

Кроме того, Украина должна получить более 3 млн патронов, санитарные автомобили, инженерные боеприпасы и запчасти. Также к данному пакету отнесены затраты на услуги, обучение и транспорт.

«Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — подчеркнул Блинкен. И добавил, что Россия может завершить боевые действия «в любой момент», выведя свои войска.

«Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», — заключил госсекретарь.

#спецоперация на Украине #украина и сша
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