США объявили о новом пакете помощи Украине на 250 млн долларов

Пуск ракеты из ПТРК Javelin

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Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на 250 млн долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Эта партия помощи включает, в частности, ракеты AIM-9M для систем ПВО, реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для орудий калибром 105 и 155 миллиметров, средства разминирования, ПТРК Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты.

Кроме того, Украина должна получить более 3 млн патронов, санитарные автомобили, инженерные боеприпасы и запчасти. Также к данному пакету отнесены затраты на услуги, обучение и транспорт.

«Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — подчеркнул Блинкен. И добавил, что Россия может завершить боевые действия «в любой момент», выведя свои войска.

«Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», — заключил госсекретарь.