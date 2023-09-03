Зеленский объявил об отставке главы Минобороны Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников

Национальный телемарафон (социальные сети)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны страны Алексея Резникова. Его место должен занять Рустем Умеров.

«На этой неделе парламенту будет предложено принять <…> кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины», — сообщил украинский лидер в своем вечернем обращении.

«Считаю, что Министерство [обороны] нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — объяснил этот шаг Зеленский.

«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека (Рустема Умерова — прим. Т-и) <…>. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — добавил он.

Upd. (22.30): Алексей Резников возглавляет Министерство обороны Украины с конца 2021 года. Его отставка обсуждается с февраля 2023 года, начало дискуссиям по этому вопросу положил скандал из-за закупок для военнослужащих продуктов по завышенным ценам. В качестве возможного кандидата на пост военного ведомства тогда назывался руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В начале августа депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предположил, что Резников может быть назначен на пост посла Украины в Великобритании взамен отставленного Вадима Пристайко. После этого произошел еще один скандал, связанный с Минобороны: руководство ведомства заподозрили в приобретении зимних курток в Турции по завышенной цене.

Рустем Умеров — председатель Фонда государственного имущества Украины, до этого он избирался депутатом Верховной Рады. Кроме того, политик был советником Мустафы Джемилева — главы «Меджлиса крымско-татарстого народа» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) и являлся одним из участников украинской делегации на переговорах с Россией весной 2022 года.