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Экономика 23 августа 2024 08:00

На территории МВЦ «Казань Экспо» обновят дорожную сеть

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На территории МВЦ «Казань Экспо» обновят дорожную сеть
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дорожно-транспортную сеть международного выставочного центра «Казань Экспо» ждет капитальный ремонт. Проект прошел госэкспертизу документации, сообщается в госинформсистеме «Единый государственный реестр заключений».

В качестве застройщика в ЕГРЗ указан сам МВЦ «Казань Экспо». Техническим заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс». Проектную документацию подготовило ООО «Некст Стейдж».

Весной сообщалось, что проезд между международным выставочным центром «Казань Экспо» и автодорогой Р239 на подъезде к аэропорту Казани обновят за 47,7 млн рублей к саммиту БРИКС.

При этом подъезд к новому перрону аэропорта Казани, который пройдет рядом с центром, обойдется почти в 253,3 млн рублей.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
#казань экспо #ремонт дорог
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