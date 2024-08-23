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На территории МВЦ «Казань Экспо» обновят дорожную сеть
Дорожно-транспортную сеть международного выставочного центра «Казань Экспо» ждет капитальный ремонт. Проект прошел госэкспертизу документации, сообщается в госинформсистеме «Единый государственный реестр заключений».
В качестве застройщика в ЕГРЗ указан сам МВЦ «Казань Экспо». Техническим заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс». Проектную документацию подготовило ООО «Некст Стейдж».
Весной сообщалось, что проезд между международным выставочным центром «Казань Экспо» и автодорогой Р239 на подъезде к аэропорту Казани обновят за 47,7 млн рублей к саммиту БРИКС.
При этом подъезд к новому перрону аэропорта Казани, который пройдет рядом с центром, обойдется почти в 253,3 млн рублей.
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