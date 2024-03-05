Проезд между «Казань Экспо» и аэропортом обновят за 47,7 млн рублей

Почти 50 млн рублей потратят на ремонт проезда между международным выставочным центром «Казань Экспо» и автодорогой Р-239 на подъезде к аэропорту «Казань». Работы пройдут в Лаишевском районе Татарстана, говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Согласно проекту, подрядчику предстоит провести переустройство инженерных сетей, коммуникаций и сооружений и обеспечить их защиту, проложить 110,12 метра дороги, тротуары, обеспечить безопасность движения, в том числе установив дорожные знаки, ограждения, искусственные неровности и другие. Устройство автобусных остановок в плане не предусмотрено.

Ожидается, что ремонт продлится в течение 38 рабочих дней, включая подготовительный период, до 22 октября 2024 года.

Средства на ремонт выделят из бюджета Татарстана, заказчик работ — Дирекция финансирования программ дорожных работ.