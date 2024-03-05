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Проезд между «Казань Экспо» и аэропортом обновят за 47,7 млн рублей
Почти 50 млн рублей потратят на ремонт проезда между международным выставочным центром «Казань Экспо» и автодорогой Р-239 на подъезде к аэропорту «Казань». Работы пройдут в Лаишевском районе Татарстана, говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.
Согласно проекту, подрядчику предстоит провести переустройство инженерных сетей, коммуникаций и сооружений и обеспечить их защиту, проложить 110,12 метра дороги, тротуары, обеспечить безопасность движения, в том числе установив дорожные знаки, ограждения, искусственные неровности и другие. Устройство автобусных остановок в плане не предусмотрено.
Ожидается, что ремонт продлится в течение 38 рабочих дней, включая подготовительный период, до 22 октября 2024 года.
Средства на ремонт выделят из бюджета Татарстана, заказчик работ — Дирекция финансирования программ дорожных работ.
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