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На Татарстан вновь обрушатся дожди с грозами и сильный ветер
Завтра, 31 мая, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ночью местами по республике опустится туман. Днем на территории региона, включая Казань, вероятны дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.
Накануне синоптики Татарстана распространили практически аналогичное предупреждение, о чем сообщал «Татар-информ».
При этом в первый день лета метеорологи республики прогнозируют дождь и до +29 градусов.
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