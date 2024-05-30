На Татарстан вновь обрушатся дожди с грозами и сильный ветер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 31 мая, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью местами по республике опустится туман. Днем на территории региона, включая Казань, вероятны дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.

Накануне синоптики Татарстана распространили практически аналогичное предупреждение, о чем сообщал «Татар-информ».

При этом в первый день лета метеорологи республики прогнозируют дождь и до +29 градусов.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называют крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.