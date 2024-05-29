В Татарстане опустится туман и опять прогремят грозы

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Завтра, 30 мая, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике опустится туман. Днем вероятны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.

Кроме того, кое-где по региону, включая Казань, возможен град, отмечают метеорологи.

Ранее сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на Татарстан ливней с грозами, града и шквалистого ветра.

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.