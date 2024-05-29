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В Татарстане опустится туман и опять прогремят грозы
Завтра, 30 мая, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местами по республике опустится туман. Днем вероятны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.
Кроме того, кое-где по региону, включая Казань, возможен град, отмечают метеорологи.
Ранее сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на Татарстан ливней с грозами, града и шквалистого ветра.
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