В первый день лета в Татарстане прогнозируют дождь и до +29 градусов

В субботу, 1 июня, в Татарстане ночью прогнозируют дождь и даже грозу, а температура воздуха прогреется до +9..+14 градусов. Однако в дневные часы будет теплее: +24…+29 градусов, а осадков не ожидается. Такой прогноз погоды дает Гидрометцентр РТ.

В воскресенье, 2 июня, погода в республике также ожидается теплой и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +10..+15 градусов, но днем прогнозируется +25..+30 градусов.

В понедельник и вторник, 3−4 июня, в РТ все еще будет жарко. Температура составит +26..+30 градусов, однако днем и вечеров в эти дни возможны кратковременные дожди местами.

Отметим, что в предстоящую пятницу, 31 мая, в Татарстане прогнозируют туман. Температура ночью опуститься до +5..+10 градусов, но днем будет все-таки жарко: +24…+29 градусов. Также возможны кратковременные дожди и грозы, а ветер может усилиться до 15−20 метров в секунду.