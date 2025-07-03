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Общество 3 июля 2025 06:00

На Татарстан вновь обрушатся дожди и грозы, температурный фон немного поднимется

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На Татарстан вновь обрушатся дожди и грозы, температурный фон немного поднимется
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 3 июля, в Татарстане сохранится влажная и неустойчивая погода. При этом чуть-чуть поднимется температурный фон, сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону продолжат идти дожди, местами сильные. Кое-где, включая Казань, возможны грозы.

Западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах на короткое время – и до 15–18 м/с.

После прохладной ночи днем воздух прогреется до 17–22 градусов тепла (в столице РТ – до +19, +21 градуса).

О том, какие погодные условия ждут татарстанцев в дальнейшем, читайте в материале «Татар-информа» «Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле.

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