Минсельхозпрод РТ рассказал, как прохладная и дождливая погода повлияет на урожай

Погодные условия этим летом в Татарстане благоприятны для роста и развития зерновых культур. В республике нет сильной жары, продуктивной влаги достаточно, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.

«В июне повсеместно по республике прошли продуктивные дожди. В среднем выпало 76 мм осадков, это 127% от среднемноголетних значений. Содержания продуктивной влаги в почве достаточно. Также можно отметить, что такая погода благоприятна для развития болезней и вредителей. Сейчас активный период работ по защите посевов и формированию урожая», – рассказали в пресс-службе.

В этом году сельхозтруженикам предстоит заготовить около 3,3 млн. тонн сенажа, 3,7 млн. тонн силоса и 330 тыс. тонн сена. На сегодняшний день по республике скошено 258 тыс. га многолетних трав или 84%, заготовлено более 1,4 млн тонн сенажа и 139 тыс. тонн сена.

Подробнее о прогнозе погоды в июле читайте в материале «Татар-информа».