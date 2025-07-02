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Общество 2 июля 2025 23:19

Путин из-за холодного лета пошутил о скором приближении зимы

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На фоне установившейся на значительной части территории России прохладной погоды Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства страны пошутил о скором наступлении зимы.

«Сейчас говорили про зиму, она у нас вроде нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить», – заявил глава государства (цитата по РИА Новости).

Обратившись к первому заместителю министра финансов РФ Ирине Окладниковой, российский лидер констатировал, что при организации северного завоза нельзя пропускать ни одного дня.

«Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом – бум! – вроде и лето наступит, жара будет, а потом – тук! – опять морозы», – пояснил Путин.

По данным метеорологов, 1 июля в Москве стало самым холодным с 1962 года: воздух на метеостанции, расположенной на ВДНХ, прогрелся лишь до +14,3 градуса.

В Татарстане также установилась достаточно холодная погода. О том, какие погодные условия ждут татарстанцев, читайте в материале «Татар-информа» «Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле.

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#Владимир Путин #похолодание #аномальное похолодание
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