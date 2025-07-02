«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

С ощутимой прохлады, хмурого неба и дождей начался самый теплый летний месяц в Татарстане. Почему июль не балует солнечными днями, когда в наш регион вернется жара и какое влияние текущая погода оказывает на урожай – в материале «Татар-информа».





По данным большинства метеостанций, в июне по республике выпало полторы месячных нормы осадков

Фото: © «Татар-информ»

«Первый летний месяц выдался богатым на осадки»

Среднемесячная температура в июне в Татарстане оказалась близкой к климатической норме, которая составляет 17-18 градусов. Это произошло за счет аномально теплой первой декады месяца, когда средняя температура превышала норму на 2-4 градуса, что больше характерно для июльской погоды, рассказал «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Температура воздуха во вторую декаду прошедшего месяца оказалась близкой к климатической норме, а в третью декаду – ниже нормы. Первый летний месяц выдался богатым на осадки. По данным большинства метеостанций, в июне по республике выпало полторы месячных нормы осадков, а в Лаишево – сразу две», – отметил он.

Норма осадков в июне в республике составляет 60 мм, в Казани – 57 мм. Значительный вклад в «дождливую копилку» внес последний день июня.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что богатый на осадки июнь дал такой запас влаги, которого хватит на развитие растений в последующие периоды.

Преобладают циклоны, которые приносят холодные воздушные массы с осадками с запада и с Атлантики Фото: © «Татар-информ»

«Западные циклоны несут холодные воздушные массы и дожди»

По прогнозу Гидрометцентра России, в июле температура воздуха в Татарстане ожидается в пределах климатической нормы. А это значит, что аномальной жары не будет.

«Осадки тоже ожидаются в норме. В июле в норме осадки по республике выпадают на уровне 55,9 мм, в Казани – 62,6 мм. Среднемесячная температура воздуха в Казани во второй летний месяц в норме составляет 20,5 градуса, по республике – 19,9 градуса», – отметил Феликс Гоголь.

Собеседник «Татар-информа» добавил, что прогноз Гидрометцентра России был на днях скорректирован. По долгосрочному прогнозу, выпущенному еще в марте, в июле в нашем регионе среднемесячная температура ожидалась выше климатической нормы.

В первую декаду второго летнего месяца температура воздуха в Татарстане будет на 1 градус ниже климатической нормы. Это связано с активной циклонической деятельностью.

«Преобладают циклоны, которые приносят холодные воздушные массы с осадками с запада и с Атлантики», – пояснил начальник Гидрометцентра РТ.

Сегодня и завтра в большинстве районов Татарстана пройдут дожди. В отдельных районах будут отмечаться грозы с усилениями ветра до 15-20 м/с Фото: © «Татар-информ»

В ближайшие дни ожидаются сильный ветер, грозы и град

В первую декаду июля температура воздуха в норме в Казани составляет 19,6 градуса, по республике – 19,1 градуса.

«Жары в ближайшей перспективе не видно. Первая неделя июля будет дождливой и прохладной. В целом лето таким жарким, как в прошлом году, не будет», – предупредил Феликс Гоголь.

В ближайшие дни погода в республике будет формироваться под влиянием циклона, существенных изменений не ожидается.

Так, сегодня и завтра в большинстве районов Татарстана пройдут дожди. В отдельных районах будут отмечаться грозы с усилением ветра до 15-20 м/с, в дневные часы локально возможен град. Температурный фон составит ночью 9-14 градусов, днем 17-22 градуса. Средние температуры при этом будут на 3-4 градуса отставать от нормы.

Над всей европейской территорией России вплоть до Черного и Каспийского морей сохранится глубокая ложбина прохладного воздуха Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Глубокий циклон втянул в себя воздух с Баренцева моря»

Александр Шувалов объяснил причины летней прохлады. По его словам, в конце июня глубокий циклон переместился и развился над центральными, а потом и восточными районами европейской части России, «втянув в себя воздух с Баренцева моря».

«Поэтому отмечаются сильные осадки, низкое давление и невысокая температура. Температура до конца этой недели будет не выше 18-19 градусов. Ожидается прохладная погода с обильными дождями. О возвращении жары, наверное, мечтать не стоит», – заметил он.

Ситуация с развитием атмосферных процессов складывается таким образом, что над всей европейской территорией России вплоть до Черного и Каспийского морей сохранится глубокая ложбина прохладного воздуха.

«За счет этого на европейскую территорию будут поступать более прохладные воздушные массы. Изменения погоды, которые произойдут в июле, связаны с тем, что июньский процесс сменится на более зональный. Гребни высокого давления будут чередоваться с ложбинами низкого давления», – сказал Шувалов.

По его словам, дождей меньше не станет, но погода будет умеренно теплой, близкой к климатической норме.

Чаще опасные метеоявления случаются в периоды перехода от жары к прохладной погоде. Возникают опасные явления – шквалы, ливни, град, смерчи Фото: © «Татар-информ»

«Из-за конвекции возникают опасные явления – шквалы, ливни, град, смерчи»

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в августе среднемесячная температура воздуха в республике будет выше климатической нормы на 1 градус. В норме она составляет 17,7 градуса, а норма осадков – 54 мм. Однако и этот прогноз может быть скорректирован, предупредил Феликс Гоголь.

«Летом преобладают опасные явления, связанные с конвекцией. За счет перегрева воздушных масс вблизи земной поверхности развивается процесс, который способствует развитию кучевой и кучево-дождевой облачности. В результате возникают опасные явления – шквалы, ливни, град, смерчи», – сказал он.

Александр Шувалов заметил, что любое опасное метеорологическое влияние формируется за считаные часы и минуты. Точно таким же является период, за который можно спрогнозировать такое явление. Чаще опасные метеоявления случаются в периоды перехода от жары к прохладной погоде.

Согласно метеонаблюдениям, с 1950 года самым жарким июль выдался в Татарстане в 2010 году – среднемесячная температура составила тогда 24,7 градуса. Этот год запомнился лесными пожарами, все лето стоял стационарный блокирующий антициклон. Самый холодный июль со среднемесячной температурой в 15,9 градуса наблюдался в республике в 1956 году.

В этом году аграриям предстоит заготовить около 3,3 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 330 тыс. тонн сена Фото: © «Татар-информ»

«Продуктивной влаги в почве достаточно»

Нынешние погодные условия можно оценить как благоприятные для роста и развития зерновых культур: нет сильной жары, продуктивной влаги достаточно, сообщили «Татар-информу» в Минсельхозпроде Татарстана.

«В июне повсеместно по республике прошли продуктивные дожди. В среднем выпало 76 мм осадков, это 127% от среднемноголетних значений. Содержания продуктивной влаги в почве достаточно. Также можно отметить, что такая погода благоприятна для развития болезней и вредителей. Сейчас активный период работ по защите посевов и формированию урожая», – рассказали в пресс-службе министерства.

В этом году аграриям предстоит заготовить около 3,3 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 330 тыс. тонн сена. На сегодняшний день по республике скошено 258 тыс. га многолетних трав, или 84%, заготовлено более 1,4 млн тонн сенажа и 139 тыс. тонн сена.

Хорошо растут яблони и груши. Кроме того, в этом году прекрасный урожай вишни Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Такая погода способствует росту сорняков»

Руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков считает, что на летние капризы погоды садоводам республики нужно смотреть с позитивом.

«Садоводы освободились от полива, за нас это делают небеса. В большинстве садоводческих товариществ республики воду дают по графику – по несколько часов в определенные дни», – заметил он.

Волков отметил, что при такой погоде, когда чередуются дожди и солнце, урожай в садах созреет немного позже.

«Хочется посоветовать садоводам не опускать руки, бороться с сорняком. Такая погода способствует его бурному росту. А там, где сорняки, – затенение и удержание влаги, что способствует гниению ягодных культур», – пояснил он.

Между тем, по словам собеседника «Татар-информа», хорошо растут яблони и груши. Кроме того, в этом году прекрасный урожай вишни.

Массово землянику начали собирать с 12 июня. Местами ее очень много Фото: © «Татар-информ»

В Марий Эл созрела земляника, в лесах встречается около 50 видов грибов

А как обстоят дела в соседней Республике Марий Эл, в лесах и на водоемах которой любят отдыхать многие татарстанцы? Как сообщил старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов, вторая половина июня не порадовала марийцев хорошей погодой. Осадки были локальными – местами много, а местами их не хватало, но уровень воды в реках оставался относительно высоким. Такая погода способствовала урожаю лесных ягод.

«Массово землянику начали собирать с 12 июня. Местами ее очень много. Земляника зеленая, растущая по склонам балок и зарастающим полям, начала созревать с 15 июня. Первые спелые ягоды черники появились 13 июня. По сравнению с двумя прошлыми годами урожайность ее неплохая», – сообщил Богданов.

По его данным, грибов сейчас в лесах много, можно найти не менее 50 видов. Из съедобных в большом количестве встречаются лисички, а на лугах и выгонах – опята луговые.

«Остальные грибы обнаружены в небольшом количестве, но и те уже червивые. Удалось собрать и пожарить лисички, сварить грибовницу из летних и луговых опят. Локально встречаются и белые грибы, и подберезовики с подосиновиками. <…> Любителям «тихой охоты» переживать не надо. Впереди июль, август и сентябрь – самые грибные месяцы», – заключил Богданов.