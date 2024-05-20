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Общество 20 мая 2024 13:05

В Татарстане местами возможен град

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Во вторник, 21 мая, в Татарстане днем и вечером прогнозируют кратковременный дождь, а местами даже грозу и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Уточняется, что через республику в тот день пройдет холодный атмосферный фронт, скорость ветра местами составит 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью (с 20 на 21 мая) составит от +2 до +7, а на западе до +10. Максимальная температура воздуха днем ожидается +20..+25.

#Татарстан #погода #град #дождь
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