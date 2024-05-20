В Татарстане потеплеет до +22 градусов, но ночью ожидаются заморозки

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Новая неделя в Татарстане начнется без осадков, погода будет малооблачной. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, однако на юге и востоке прогнозируются заморозки до −3. Днем, по данным синоптиков, воздух прогреется до 17-22 градусов.