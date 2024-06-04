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На Татарстан опять надвигаются грозы и град
Сегодня и завтра, 4 и 5 июня, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий на фоне ослабевающей жары. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Вечером во вторник, ночью и днем в среду на территории республики, включая Казань, вероятны грозы с кратковременными усилениями ветра до 17–22 м/с. Кроме того. локально возможен град.
Ранее метеорологи пообещали, что начало июня окажется в республике на 3 градуса теплее нормы. Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.
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