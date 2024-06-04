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В Татарстане ожидается переменная облачность и до +31 градуса
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
В Татарстане 4 июня прогнозируют переменную облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр РТ. Днем локально даже ожидается град.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-18 м/с, днем локально до 22 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +15..+20˚. Максимальная температура воздуха днем +26..+31˚.
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