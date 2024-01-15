На Татарстан обрушатся метели с ухудшением видимости и сильный ветер

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Сегодня вечером и завтра ночью и днем в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В частности, местами по республике, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Кроме того, в регионе будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а в светлое время суток 16 января локально и до 23 м/с (в столице РТ — от 15 до 20 м/с).

Ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев предупредил казанцев об аномальном тепле и о новых снегопадах.