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На Татарстан обрушатся метели с ухудшением видимости и сильный ветер
Сегодня вечером и завтра ночью и днем в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В частности, местами по республике, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.
Кроме того, в регионе будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а в светлое время суток 16 января локально и до 23 м/с (в столице РТ — от 15 до 20 м/с).
Ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев предупредил казанцев об аномальном тепле и о новых снегопадах.
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