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Общество 15 января 2024 07:20

В Татарстане ожидается небольшой снег, местами метель

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В Татарстане ожидается небольшой снег, местами метель
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня днем в Татарстане пройдет небольшой снег, местами ожидается метель. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Будет дуть южный ветер, скорость которого достигнет 13 метров в секунду, местами порывы – от 17 до 22 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет от -9 до -14 градусов.

Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды #метель
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