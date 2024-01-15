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В Татарстане ожидается небольшой снег, местами метель
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане пройдет небольшой снег, местами ожидается метель. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Будет дуть южный ветер, скорость которого достигнет 13 метров в секунду, местами порывы – от 17 до 22 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет от -9 до -14 градусов.
Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.
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