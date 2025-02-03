«На таких людях держится страна»: Магдеев передал челнинцам медали Министерства обороны

Аппаратное совещание в Набережных Челнах глава города Наиль Магдеев начал с церемонии награждения.

За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, медалью Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества» награждены генеральный директор группы компаний «ПРОФИТ», депутат Государственного Совета РТ Марсель Мингалимов и учредитель торгового дома «ТЭМ» Фаил Шарифуллин.

«С первых дней спецоперации город Набережные Челны как город активных людей помогает Вооруженным силам России. Напомню, что с начала СВО люди разных возрастов и вероисповеданий собрали и направили гуманитарной помощи в объеме более 1 тыс. тонн. На таких людях держится страна! Надеемся и верим, что соучастие наших граждан и трудовых коллективов будет продолжаться до полной победы», – прокомментировал Магдеев.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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