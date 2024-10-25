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«На СВО по примеру брата»: житель Челябинской области заключил контракт в Пестрецах
20-летний Сергей из Челябинской области решил отправиться в зону специальной военной операции. Заключить контракт он решил по примеру брата.
Для подписания контракта он выбрал Татарстан, так как здесь выплаты больше, чем в ряде других регионов. На эти деньги он хочет улучшить условия жизни.
«Брат ушел туда одним из первых, звал меня с собой. Я думал об этом давно, такое решение принял месяца четыре назад. Брат меня полностью поддержал. Сказал: „Все будет нормально, не переживай, я помогу тебе“», — рассказывает Сергей.
Это единственный человек, на которого он может положиться. Мама умерла, а отца никогда не знал. До 15 лет Сергея растила бабушка. После ее смерти подросток попал в детский дом, где жил три года до совершеннолетия. Всего в семье их пятеро детей, он второй по старшинству.
Младшие обрели дом и новых родителей в любящей приемной семье, поэтому брат за них спокоен. Он не стал им сообщать, что отправляется в зону СВО. И друзьям тоже. Не хочет, чтобы его отговаривали.
«Скажут: „Ты молодой, живи еще“. А я и не собираюсь умирать. Стараюсь не думать о будущем наперед, тем более о плохом. Надеюсь, будет хорошая подготовка», — говорит Сергей.
На полученные средства молодой человек хочет улучшить условия жизни, ведь родных нет, нужно вставать на ноги самому.
В Пестрецах он гостит несколько дней. Челябинца поселили в гостинице, он прошел медосмотр в районной больнице. Ждет отправку — старается быть спокойным, не поддаваться лишнему волнению.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.
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