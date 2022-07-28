На строительство трассы М12 в Татарстане в 2022 году потратят 101 млрд рублей

Работы по строительству скоростной платной автомагистрали М12 Москва — Нижний Новгород — Казань идут строго по графику. Всего до конца года на возведение трассы планируется потратить около 101 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в эфире #Татарстан Онлайн.

«Трасса М12 — стратегическая, по Татарстану проходят два этапа трассы — седьмой и восьмой. Седьмой этап идет от границ Чувашии до трассы Ульяновск — Казань. Здесь работают татарстанские строители, показывают хорошие темпы. На восьмом этапе работают москвичи — наши коллеги, высокие профессионалы. Они же строят мост. В этом году освоение по заданным планам — порядка 101 млрд рублей», — рассказал Ханифов.

По словам министра, на сегодняшний день на возведении обоих татарстанских участков освоено примерно 27% выделенных средств, работы идут без отставания от графика и «в хорошем качестве».

«По мосту график производства работ даже несколько выше, чем на дорогах, — под 30% освоение. Мост уникальный, строится по принципу возведения с временного моста. Если кто видел, как строится мост, то заметил, что по всей его протяженности, а это 3,3 тыс. метров, везде кипит работа. Мы не зависим от барж, паромов, и сегодня надвижка основных пролетов активно продвигается. С одной стороны — это около 500 метров, с другой — около 200 метров», — пояснил Ханифов.

Строительство автомобильной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань началось в 2021 году. Основной ход трассы планируется завершить поэтапно в 2023 году, полностью закончить все работы — в 2024 году. От Казани магистраль по инициативе Президента РФ Владимира Путина предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай.