На трассе Алексеевское — Альметьевск построят тротуары и зоны отдыха за 60 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Строительство тротуаров, водосборов, зон отдыха и гасителей на втором этапе дороги Алексеевское — Альметьевск обойдется в 60,5 млн рублей. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Дорога входит в состав платной трассы Шали (М7) — Бавлы (М5), работы развернутся на участке 43+216 — км 89+641, (участок км 51+500 — км 61+400).

Согласно документации, строительство начнется 10 января 2024 года и должно пролиться не менее 80, но не более 100 дней. Подрядчику предстоит устроить водосборы на обочине, телескопические лотки, гаситель, тротуары и зоны отдыха, защитные ограждения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на строительство платной автодороги Алексеевское — Альметьевск предусмотрено 17,1 млрд рублей в бюджете Татарстана на 2024 год.