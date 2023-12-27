Дорогу Алексеевское — Альметьевск хотят вводить поэтапно по примеру трассы М12

Платную автодорогу Алексеевское — Альметьевск в Татарстане планируют сдать в 2024 году. Трассу хотят вводить поэтапно по примеру автомагистрали М12. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Участок трассы Шали — Бавлы от Альметьевска до Алексеевска попробуем частями сдать, например, до какой-то развязки. Сейчас обдумываем», — рассказал глава Миндортранса.

Он напомнил, что на следующий день после открытия скоростной трассы М12 ход строительства дороги Алексеевское — Альметьевск оценил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Рустам Нургалиевич сам сел за руль. Из Алексеевска до Альметьевска доехали за 1 час 15 минут. Левую сторону дороги практически собрали. Мостов там восемь, путепроводов 13-14. Но еще дорожного покрытия в асфальте нет», — отметил министр.

По его мнению, решение вводить трассу М12 поэтапно было удачным, хотя все 142 км в Татарстане можно было сдать в один день. «Но принятие этого пошагового ввода, то есть седьмой этап в ноябре, а восьмой — в декабре, нас спасло», — подчеркнул спикер.

Ханифов пояснил, что было сложно в морозные декабрьские дни завершать некоторые виды работ. «Например, колотить „барьерку“. Представляете, 30 градусов мороза, ничего не идет в грунт. Со всей стройиндустрии Татарстана собрали оборудование, бурили, но все-таки победили», — заметил он.

По словам министра, на объект даже были доставлены реактивные двигатели из старых аэродромов, чтобы растопить лед. «Этот двигатель идет по полосе, греет асфальт. И после того, как он нагрелся наносится разметка. Вот так работали строители в мороз. Я сам удивлялся, насколько люди чувствовали ответственность за то, что обещали сделать в срок. Умри, но сделай. Просто молодцы, конечно», — заключил он.