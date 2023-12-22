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Видео: Минниханов протестировал качество платной дороги Алексеевское—Альметьевск
Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил качество платной трассы Алексеевское—Альметьевск. Рано утром руководитель РТ направился по ней в командировку в Альметьевский район. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Протяженность нового участка трассы составляет 145 километров. Полное завершение работ и сдача объекта запланированы в октябре 2024 года.
По прибытии в Альметьевск Минниханов отметил высокое качество покрытия и значительно сократившееся время на поездку. Планируется, что при допустимой скорости до 120 км/ч время на дорогу составит чуть больше часа.
В дальнейшем трасса будет полностью освещена, сейчас ведутся работы по строительству инфраструктуры и развязок. Благодаря интеллектуальной транспортной системе въезд на платный участок будет фиксироваться автоматически.
Напомним, что накануне Раис Татарстана принял участие в открытии трассы М12 Москва–Казань. Движение по ней в формате видеосвязи запустил Президент России Владимир Путин. Были открыты достроенные участки, расположенные в Нижегородской области и Татарстане.
Видео, фото: пресс-служба Раиса РТ
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