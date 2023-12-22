Видео: Минниханов протестировал качество платной дороги Алексеевское—Альметьевск

Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил качество платной трассы Алексеевское—Альметьевск. Рано утром руководитель РТ направился по ней в командировку в Альметьевский район. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Протяженность нового участка трассы составляет 145 километров. Полное завершение работ и сдача объекта запланированы в октябре 2024 года.

По прибытии в Альметьевск Минниханов отметил высокое качество покрытия и значительно сократившееся время на поездку. Планируется, что при допустимой скорости до 120 км/ч время на дорогу составит чуть больше часа.

В дальнейшем трасса будет полностью освещена, сейчас ведутся работы по строительству инфраструктуры и развязок. Благодаря интеллектуальной транспортной системе въезд на платный участок будет фиксироваться автоматически.

Напомним, что накануне Раис Татарстана принял участие в открытии трассы М12 Москва–Казань. Движение по ней в формате видеосвязи запустил Президент России Владимир Путин. Были открыты достроенные участки, расположенные в Нижегородской области и Татарстане.

Федеральная трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часа. В дальнейшем магистраль продлят до Екатеринбурга и Тюмени, а затем, возможно , до восточных границ страны.

Видео, фото: пресс-служба Раиса РТ