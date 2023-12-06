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Общество 6 декабря 2023 13:06

На строительство первого участка II линии метро в Казани выделят еще 353,7 млн рублей

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На строительство первого участка II линии метро в Казани выделят еще 353,7 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На строительные работы первого участка второй линии метро Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» направят еще 353,7 млн рублей. Новый тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику необходимо выполнить электротехнические работы, устройство перегона от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР», откаточных путей, временных зданий и сооружений, обеспечивать обслуживающие процессы.

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Срок исполнения контракта – 15 января 2025.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на разработку документов для второй ветки метро Казани выделят почти 252 млн рублей. Кроме того, еще 24,2 млн рублей направят на геотехнический мониторинг участка.

Вторая линия казанского метро, длина которой составит около 20 км, свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Первый участок, включающий четыре станции, планируется запустить в 2027 году.

#казанский метрополитен
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