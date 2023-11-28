На разработку документов для второй ветки метро Казани выделят почти 252 млн рублей

251,97 млн рублей выделят из бюджета РТ, чтобы разработать рабочую документацию по строительству первого участка второй линии метро в Казани. Работы касаются «отрезка» от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова», следует из тендера на сайте госзакупок.

Проектировать участок начнут уже в январе 2024 года, а закончат в августе того же года. Заказчик - Главстрой Татарстана.

В проекте должны установить границы зон планируемого объекта, установить границы земельных участков, предназначенных для размещения инженерных объектов. Также проект предусматривает установление красных линий для застроенных территорий, где не планируется размещение новых объектов капитального строительства.

Протяженность участка метрополитена – 5750 м, уточняется в сообщении.

Вид планируемых к размещению объектов: 4 станции мелкого заложения, притоннельные сооружения различного назначения, 4 перегонных тоннеля, соединительная ветка и пешеходный переход с проектируемой станции на существующую станцию первой линии метрополитена, диспетчерский пункт второй линии метро, инженерные коммуникации к станциям и притоннельным сооружениям.