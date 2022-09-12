Для строительства метро в Казани в 2023 году необходимо 11 млрд рублей

Для продолжения строительства второй линии метро в Казани в 2023 году необходимо 11 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Сейчас мы подготовили объем работ и просим заказчика решить вопрос с финансированием по следующему году. Мы запросили 11 млрд рублей. От этого зависит и срок строительства», — сказал спикер.

По словам Рахимова, контракт утвержден по ценам II квартала 2020 года. «Цены растут, всё дорожает», — констатировал он.

Первый участок второй линии метрополитена, включающий четыре станции, планируется запустить в 2027 году. Конкретных сроков по открытию второй ветки в целом пока нет, заметил гендиректор «Казметростроя».

Он добавил, что работы идут по графику. На данный момент выполнены строительно-монтажные работы почти на 7,5 млрд рублей.

«На этот год деньгами обеспечены. Все тендеры проведены, „Казметрострой“ выиграл, так что мы до конца года обеспечены и работой, и финансированием, и, самое главное, проектной документацией. Сейчас ведем основные строительно-монтажные работы — по проходкам, монолитные работы», — подчеркнул Рахимов.

Он отметил, что очень большой, трудоемкий и дорогостоящий объем работ предстоит по обустройству тоннелей. «Обустройство тоннелей, станций, инженерные работы, верхнее строение путей, оборудование — это мы пока не прорабатывали. Все зависит от финансирования. Но за два — два с половиной года до окончания строительства все это нужно начинать», — заявил спикер.

По его мнению, строительство 11 станций за 25 лет демонстрирует хороший темп работ. «По технологиям и срокам это идеально. Качество работ отличное. Это подтверждается исполнительной документацией и проверками Ростехнадзора. Замечаний нет, — рассказал Рахимов. — Судя по объему, думаю, будет три участка. Это три блока по четыре станции».

Вторая линия казанского метрополитена, длина которой составит около 20 километров, свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Предполагается строительство 12 станций колонного типа с возможностью пересадки на первую линию и на электропоезда.

Первый участок второй ветки построят в Приволжском и Советском районах Казани — от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Его протяженность составит 5,75 км. Здесь появятся четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика» с участком одностороннего съезда и четырьмя лестничными выходами, «10-й микрорайон» с четырьмя выходами, «100-летие ТАССР» с шестью выходами и «Улица Академика Сахарова» с участком перекрестно-оборотного съезда, пунктом технического обслуживания и тремя выходами.