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Экономика 27 ноября 2023 07:20

На геотехнический мониторинг участка II линии казанского метро направят 24,2 млн рублей

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На геотехнический мониторинг участка II линии казанского метро направят 24,2 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

На геотехнический мониторинг и георадарное обследование первого участка второй линии казанского метрополитена направят более 24,2 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязуется по техническому заданию государственного заказчика оказать услуги по геотехническому мониторингу, георадарному обследованию по объекту: „Первый участок второй линии метрополитена в г.Казани от станции метро „Фучика“ до станции метро „Сахарова““», — говорится в документах.

Геотехнический мониторинг проводится для своевременного обнаружения отклонений контролируемых параметров зданий и сооружений метрополитена, сохранения окружающей среды.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы будут финансироваться из бюджета республики.

Вторая линия казанского метро, длина которой составит около 20 км, свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Первый участок, включающий четыре станции, планируется запустить в 2027 году.

#казанское метро
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