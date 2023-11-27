На геотехнический мониторинг участка II линии казанского метро направят 24,2 млн рублей

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На геотехнический мониторинг и георадарное обследование первого участка второй линии казанского метрополитена направят более 24,2 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязуется по техническому заданию государственного заказчика оказать услуги по геотехническому мониторингу, георадарному обследованию по объекту: „Первый участок второй линии метрополитена в г.Казани от станции метро „Фучика“ до станции метро „Сахарова““», — говорится в документах.

Геотехнический мониторинг проводится для своевременного обнаружения отклонений контролируемых параметров зданий и сооружений метрополитена, сохранения окружающей среды.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы будут финансироваться из бюджета республики.