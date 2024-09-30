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На создание Центра футбола в Казани выделят еще почти 700 млн рублей
На строительство Центра развития футбола в столице Татарстана собираются потратить еще более 699 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Общая стоимость работ по созданию универсального спортивного комплекса оценивается в 3 млрд 562,9 млн рублей. Ранее на его строительство выделили более 696,1 млн рублей (подрядчиком стало казанское ООО «Фортекс») и свыше 588 млн рублей.
В данном случае исполнителю предстоит заниматься внутренними отделочными работами, устройством внутренних слаботочных систем, монтажом технологического оборудования и пусконаладочными работами. Срок завершения рабочих процессов остался прежним — 1 декабря 2027 года.
Прием заявок завершится 4 октября, победителя аукциона определят 8 октября. Необходимые средства выделят из республиканского бюджета. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ.
Центр развития футбола будет расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевская и Дементьева, на территории стадиона «Рубин». На его территории предусмотрены крытый футбольный манеж высотой четыре-пять этажей, автостоянка на 10 машино-мест, хозяйственная зона и мусорная площадка.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект Центра развития футбола в Казани прошел госэкспертизу. Застройщиком является футбольный клуб «Рубин», а подготовкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».
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