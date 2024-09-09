Проект Центра развития футбола в Казани прошел госэкспертизу

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Проектная документация и результаты инженерных изысканий по строительству Центра развития футбола в Казани прошли государственную экспертизу. Заключение опубликовано на сайте государственной информационной системы ЕГРЗ.

Напомним, что возвести объект планируют на территории стадиона «Рубин». В строительство планируют вложить почти 700 млн рублей.

Согласно информации на сайте Единого государственного реестра заключений, застройщиком выступает футбольный клуб «Рубин», а подготовкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».