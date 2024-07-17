Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани за 700 млн рублей построят Центр развития футбола
В Казани за 699,6 млн рублей построят Центр развития футбола. Завершить универсальный спортивный комплекс планируют до 1 декабря 2027 года, следует из информации на портале госзакупок.
Центр будет расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева, на территории стадиона «Рубин». На его территории предусмотрены крытый футбольный манеж, автостоянка на 10 машино-мест, хозяйственная зона и площадка ТКО.
Работы профинансируют из федерального бюджета и за счет средств Республики Татарстан. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт