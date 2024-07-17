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Спорт 17 июля 2024 08:00

В Казани за 700 млн рублей построят Центр развития футбола

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В Казани за 700 млн рублей построят Центр развития футбола
Фото: © «Татар-информ»

В Казани за 699,6 млн рублей построят Центр развития футбола. Завершить универсальный спортивный комплекс планируют до 1 декабря 2027 года, следует из информации на портале госзакупок.

Центр будет расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева, на территории стадиона «Рубин». На его территории предусмотрены крытый футбольный манеж, автостоянка на 10 машино-мест, хозяйственная зона и площадка ТКО.

Работы профинансируют из федерального бюджета и за счет средств Республики Татарстан. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

#футбол #Строительство #Рубин
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