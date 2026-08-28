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Общество 28 августа 2026 16:20

Врач рассказала, что делать при магнитных бурях

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Что нужно делать во время магнитных бурь, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Советами она поделилась, беседуя с журналистом «Радио 1».

«Нам ничего не поможет. Самое главное — не тревожиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если назначили, то принимать следует обязательно», — сказала врач.

И хотя, по ее словам, спастись от природного явления невозможно, Лапа поделилась советами, которые помогут снизить риск для организма. Ключ к этому – сильный иммунитет.

«Это может быть солнечный удар, магнитные бури — все, что угодно. Наш иммунитет должен нас защитить. Поэтому терапия банальная: здоровый образ жизни, меньше нагружать себя, стараться не быть на солнце очень долго и защищать свой организм», — заключила терапевт.

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