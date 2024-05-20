На содержание Голубых озер Казани потратят более 10 млн рублей

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Министерство лесного хозяйства Татарстана получит 10 млн 355,6 тыс. рублей на обеспечение расходов, связанных с содержанием памятника природы «Голубые озера». Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Средства выделены из республиканского бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 13 мая 2024 года №1037-р.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане введен запрет на купание вне купелей и ночные визиты на Голубые озера. Для купания предусмотрены специальные места.

Подробнее о планах по развитию экосистемы памятника природы можно прочитать в материале агентства Пять купелей, эковорота, парковки и видовая башня: как изменятся Голубые озера у Казани.