Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На содержание Голубых озер Казани потратят более 10 млн рублей
Министерство лесного хозяйства Татарстана получит 10 млн 355,6 тыс. рублей на обеспечение расходов, связанных с содержанием памятника природы «Голубые озера». Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Средства выделены из республиканского бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 13 мая 2024 года №1037-р.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане введен запрет на купание вне купелей и ночные визиты на Голубые озера. Для купания предусмотрены специальные места.
Подробнее о планах по развитию экосистемы памятника природы можно прочитать в материале агентства Пять купелей, эковорота, парковки и видовая башня: как изменятся Голубые озера у Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»