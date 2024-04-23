В Татарстане введен запрет на купание и ночные визиты на Голубые озера

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Запрет на купание в Малом Голубом, Большом Голубом и Проточном озерах введен в Татарстане. Исключением станут специально отведенные места, обозначенные информационными знаками, и в разрешенное для посещения время. Постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Подвергся изменениям еще один пункт, ранее оговаривавший запрет на осуществление дайвинга. Теперь он касается в целом «погружения с аквалангом или со специальными снаряжениями».

Также введено ограничение на посещение территории заказника. С мая по август оно будет действовать с 22.00 до 5.00, с сентября по апрель — с 18.00 до 8.00. Исключение составят визиты должностных лиц государственных и муниципальных органов, которые осуществляют полномочия в пределах заказника, и ряд других случаев.