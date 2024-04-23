Для купания в Голубых озерах Казани предусмотрены специальные места

Фото: © «Татар-информ»

Институт развития городов Татарстана раскрыл подробности новых норм по купанию и посещению Голубых озер в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в организации, речь о полном запрете на купание и посещение территории не идет.

Для сохранения природы Голубых озер Госкомитетом по биоресурсам были приняты меры с внесением изменений в положение об их посещении и использовании.

«Посещать заказник теперь можно – с 5:00 до 22:00 часов с мая по август. А с сентября по апрель – с 8 до 18:00 утра. Это позволит природе восстановиться от присутствия гостей в ночное время.

Фото: Институт развития городов РТ

Чтобы не дать исчезнуть уникальным свойствам озер, купаться можно в новых установленных местах для купания. Состав воды там будет таким же, как и в озерах. Но благодаря расположению в местах впадения Голубых озер в Казанку это не будет нарушать экосистему озер. Купели установлены на Большом, Малом и Проточном озерах», - прокомментировали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ.

Отметим, что изменения вступили в силу с 22 апреля 2024 года и будут контролироваться сотрудниками Госкомитета по биоресурсам РТ.

Подробнее с изменениями в Положении о посещении и государственном природном заказнике регионального значения «Голубые озера» можно ознакомиться на сайте Госкомитета по биоресурсам РТ.