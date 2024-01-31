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Пять купелей, эковорота, парковки и видовая башня: как изменятся Голубые озера у Казани
Концепцию развития экосистемы Голубых озер до 2025 года, разработанную по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, представил сегодня журналистам Институт развития городов Татарстана.
«Состояние Голубых озер тревожит жителей Казани»
Как сообщила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, планомерная работа с особо охраняемой территорией (ООПТ) регионального значения «Голубые озера» ведется с 2020 года. Специалисты дали оценку рекреационной и антропогенной нагрузке на уникальную природную территорию. Проектные решения сейчас воплощаются в жизнь в рамках Стратегии развития реки Казанки и туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».
«Мы провели ремонт и берегоукрепление Большого Голубого озера. В прошлом году было проведено 30 мероприятий. На объекте уже освоено около 131 млн рублей», – отметила Зиннатуллина.
Состояние Голубых озер продолжает тревожить жителей Казани и прилегающих населенных пунктов. По итогам федерального исследования выяснилось, что 90% жителей Казани и пригорода считают, что озера нуждаются в сохранении и охране. Изменения необходимы из-за растущей антропогенной нагрузки, которая наносит вред экосистеме.
«Это костры, мусор, неконтролируемый заезд на территорию Голубых озер», – сказала Зиннатуллина.
Заказник посещают до 8 тыс. человек в день
За 2023 год Госкомитет РТ по биоресурсам возбудил 28 административных дел на граждан за различные нарушения режима заказника, нарушители оштрафованы.
«Государственный природный заказник регионального значения “Голубые озера” создан в 1994 году. Здесь уникальная вода – холодная, минерализованная, с высокой степенью прозрачности. Таких водоемов по России мало, это уникальное место. Заказник охраняет не только воду, но и лесные угодья, краснокнижные растения. Его судьбой озабочено не только научное сообщество, но и наши жители. В постковидное время привлекательность объекта возросла, в пиковые дни его посещает до 8 тыс. человек в день», — сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.
Спикер отметил, что потоки туристов на охраняемой территории ежегодно растут, люди жгут костры, ставят мангалы, заезжают на автомобилях, катаются на сапбордах, взмучивая воду, оставляют мусор, а все это делать запрещено. Поэтому нужны оперативные меры. Для этого подготовлен проект постановления Кабинета Министров РТ, который упорядочит нахождение граждан, в первую очередь купальщиков. Они смогут купаться только в специальных местах.
«В проекте постановления, которое мы планируем запускать в ближайшее время, говорится, что посещать территорию в летнее время – c апреля по сентябрь – можно будет с 5 утра до 22 часов ночи, а в зимнее – с октября по апрель – с 8 утра до 18 часов вечера», – уточнил Шарафутдинов, отвечая на вопрос журналистов.
«За полвека с карты республики исчезло более 3 тыс. водных объектов»
Татарстан – многоводный регион, на его территории расположено более 36 тыс. водных объектов, что составляет 6% территории. Протяженность береговой линии составляет более 42 тыс. км. Однако за последние полвека с карты республики исчезло более 3 тыс. водных объектов, сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.
«Вода сегодня дороже нефти, это ценный природный ресурс, который мы должны сберечь, сохранить и передать будущим поколениям. Системе Голубых озер не случайно был присвоен статус особо охраняемой природной территории. Эти три озера – Малое, Большое Голубое и Проточное – уникальны. Озера карстового происхождения, большой глубины. Таким богатством мы должны гордиться, сохранять его, чтобы передать внукам и правнукам», – заметила спикер.
С прошлого года в Казани был запущен комплекс научно-исследовательских работ для комплексной оценки из современного состояния природных территорий. Исследования проводят ученые Академии наук Татарстана.
Экологический каркас Голубых озер составляют липы, березы и сосны
Общая площадь заказника «Голубые озера» – 1,9 тыс га, из них 1,5 тыс. га занимает лес. Здесь растут липы, березы и сосны, а также встречаются клены, осины, ели и дубы. Средний возраст лесных насаждений – 62 года.
«Леса охраняют озера от обмеления, скрепляя своими корнями почву, не дают весенним водам и паводкам размывать ее. Они улучшают почву, разрыхляя и внося туда большое количество органических удобрительных веществ, ослабляют испарение из верхних слоев почвы. Леса являются экологическим каркасом заказника, способствуя сохранению системы Голубых озер», — сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
Специалистами Пригородного лесничества и учебно-опытного Пригородного лесхоза проводится целый комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории заказника «Голубые озера». Это санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе уборка неликвидной древесины, «аварийных» и сухостойных деревьев.
Кроме того, специалисты регулярно вынуждены убирать мусор, оставленный отдыхающими. Только за 2023 год вывезено около 150 кубометров мусора. Чтобы упорядочить растущие потоки туристов, в прошлом году было принято решение о передаче части территорий в аренду Дирекции парков и скверов Казани, другая часть территории передана Пригородному лесхозу.
«Большие и Малые Голубые озера объединят за счет архитектуры и визуального образа»
Концепцию развития территории представила руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина. Она заметила, что в связи с развитием внутреннего туризма нет никаких оснований полагать, что количество посетителей Голубых озер будет сокращаться, а туристам, как известно, нужен комфорт.
Спикер напомнила, что Президент России Владимир Путин с 2021 года определил экологический туризм приоритетным направлением развития в нашей стране. Татарстан намерен стать пилотным регионом по развитию ООПТ регионального значения.
«Голубые озера должны стать комплексным заказником не только на бумаге, а на деле, по принципу функционирующих национальных парков. Мы хотим это сделать благодаря двум действиям. Во-первых, Большие и Малые Голубые озера должны объединиться за счет архитектуры, визуального образа, событийной программы. Во-вторых, потоки должны распределяться за счет эковорот, сети экотроп разного типа и вида и активизации Казанки», – поямнила Саргина.
Появятся эковорота, шлагбаумы и парковки
Что же планируется сделать на Голубых озерах? Во-первых, здесь создадут три зоны эковорот (входных групп). Они совместят в себе несколько функций: парковку, павильон с прокатом снаряжения для активного отдыха, контейнеры для мусора и датчики мониторинга количества посетителей, пункты охраны. Эковорота помогут регулированию туристического потока.
«Сегодня приезжающие туристы паркуются нелегально вдоль дороги и заезжают на территорию заказника. Благодаря оборудованию подъездных путей и парковки посетителям территории будет удобно добираться и заходить на территорию, а следы нефтепродуктов, которые оставляют автомобили, не будут загрязнять территорию озера», – подчеркнула Саргина.
Первые эковорота появятся в Авиастроительном районе. Здесь расширят существующую подъездную дорогу и оборудуют парковку на 30 машино-мест. Вторые предлагается разместить у моста дороги М7 с парковкой на 70 машино-мест. Третьи эковорота будут организованы в зоне жилого массива Крутушка с парковкой на 26 мест. Контрольно-пропускные пункты оборудуют шлагбаумами.
На Голубых озерах обустроят пять купелей с раздевалками
Места погружения в воду на ООПТ «Голубые озера» будут тоже благоустроены, всего планируется организовать пять купелей, находящихся на истоках озер. Подробности рассказал соучредитель и главный архитектор компании «Мириада групп» Виталий Волков.
«Создание этих мест у истоков озер позволит по-новому открыть территорию и решить ряд проблем. Все истоки необходимо укрепить, сейчас есть места эрозии и разрушения почвы. Сначала нужно провести берегоукрепительные работы. Сейчас много вытоптанных мест», — отметил он.
По данным спикера, в дальнейшем планируется организация подходов к куплям с деревянным настилом. Места погружения будут выложены камнями на дне. По генплану все дорожки, площадки и пирсы будут выполнены с учетом существующего рельефа местности.
«В некоторых местах мы нашли жернова от мельниц, планируем их вытащить и в дальнейшем рассказывать людям об этих артефактах. Также планируем установить информационные и навигационные стенды. Кроме того, появятся раздевалки», — уточнил спикер.
На Большом Голубом озере у Хрустального водопада сейчас выполняются экспериментальные работы по берегоукреплению запруды. Работы будут оценены после весеннего паводка.
Кроме того, сейчас завершаются работы по обустройству купели на Большом Голубом озере, с марта здесь уже можно будет погружаться в студеную воду. Когда будут установлены все пять купелей, существующие спуски на Малом и Большом Голубом озерах демонтируют. Все работы планируют завершить до 2025 года.
«Плату за посещение Голубых озер взимать не будут»
В зоне Большого Голубого озера оборудуют спуск к Казанке и организуют лодочную станцию на реке. Само озеро дополнят платформами для созерцания и тихого отдыха у воды. Большое Голубое озеро соединится с Малыми через пешеходные и веломаршруты, наполненные элементами навигации и образовательными стендами.
У посетителей появится возможность взять оборудование для активного отдыха в организованных зонах проката. Кроме того, появятся организованные точки сервисов с зонами для питания и общественными туалетами.
Взимание платы за посещение ООПТ «Голубые озера» вводить не планируется.
«В нашем регионе не принято постановление, нет никаких правил и не планируется взимание платы с населения для попадания на особо охраняемые природные территории, в отличие от Карелии, где взимается по 100 рублей. В нашем регионе такого нет и не планируется, вход платным не будет», – обещала журналистам Оксана Саргина.
Спикер пояснила, что территорию вокруг озер занимают леса, поэтому коммерческих сервисов здесь не будет. Возможно, лишь организация экскурсий, услуг питания и проката, но в минимальном формате.
Экотропы, речной маршрут и лесотерапия
О создании сети экотроп и распределении потоков туристов от Голубых озер до санатория «Крутушка» рассказала архитектор студии Orchestra design Камилла Ибрагимова.
«Мы направляем потоки посетителей туда, где территория способна их принять, а зоны определяются совместно с экологами. Многие слышали о маршруте от Голубых озер до Волги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продолжить его дальше вдоль Казанки», – сказала она.
У гостей появится возможность совершать альтернативные маршруты, а потоки туристов распределятся в ближайшей к Малому Голубому озеру зоне. Между озерами и «Крутушкой» появятся 15 км образовательной экскурсионной тропы, 2 км спортивно-оздоровительной тропы, 12 км речного маршрута и 3 км водного маршрута. Ибрагимова такжэе рассказала о практике, позаимствованной в Японии.
«Особенным для территории стал маршрут лесотерапии. Он запущен вокруг Большого Голубого озера, на нем расположено пять объектов, мы называем их «обитатели леса». Они позволяют посетителям глубже почувствовать природную территорию. Лесотерапия – практика расслабления путем контакта с природой родом из Японии. Мы впервые применяем ее в России», – сказала она.
Прогулка вокруг озера занимает около часа. Кроме того, создан спортивно-оздоровительный маршрут. Длина большого маршрута составляет 5,5 км, а малого – 4,5 км. Также создано три образовательных маршрута.
«Самым знаковым маршрутом, который свяжет Голубые озера с “Крутушкой”, будет речной маршрут. Это продолжение маршрута от Голубых озер до Волги, о котором я уже говорила. Будет запущено пять речных стоянок – это особые зоны отдыха у реки», – уточнила спикер.
Видовая башня и экостанция
Знаковым объектом территории станет видовая башня, которая расположена на равном удалении от «Крутушки» и Малого Голубого озера. Благодаря этому объекту можно будет любоваться уникальным заказником с высоты – изгибами Казанки, лугами и лесами.
Экологическая станция появится на Малом Голубом и Проточном озерах. Она нужна для ведения наблюдений за состоянием озер и ООПТ в целом. Исследования покажут динамику рекреационной нагрузки на озера и будут проходить путем взятия проб воды в ежедневном формате для гидрологических анализов.
В рамках общей стратегии предлагается перенаправить потоки туристов, посещающих озера, на Казанку. Это планируется сделать путем организации пирсов, лодочных станций, речных стоянок, оборудованных спусков к реке.
По данным Оксаны Саргиной, в целом на дальнейшее благоустройство территорий республика направит около 329 млн рублей.
Голубые озера находятся в получасе езды от центра Казани и представляют экологическую и историческую ценность. В 1972 году Большое Голубое озеро было объявлено памятником природы. Уникальность экосистемы обусловлена особым гидрологическим режимом. Озера относятся к редкому «голубому» типу – это холодноводные, высоко минеральные озера с высокой прозрачностью, образованные на напорных карстовых источниках. Минерализация Голубых озер достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния, а донные отложения имеют бальнеологическую ценность. Воды выходят из глубинных слоев земли, поэтому температура воды в озерах постоянная в течение года (6-8 градусов). Голубые озера —древнее русло реки Казанки. Около 80% территории природного заказника занимают леса. На территории заповедника произрастает более 90 видов высших растений. Многие животные и растения занесены в Красную книгу.
Рендер на анонсе предоставлен Институтом развития городов
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