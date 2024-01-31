Пять купелей, эковорота, парковки и видовая башня: как изменятся Голубые озера у Казани

Наиля Зиннатуллина: «Планомерная работа с особо охраняемой территорией (ООПТ) регионального значения «Голубые озера» ведется с 2020 года»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Состояние Голубых озер тревожит жителей Казани»

Как сообщила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, планомерная работа с особо охраняемой территорией (ООПТ) регионального значения «Голубые озера» ведется с 2020 года. Специалисты дали оценку рекреационной и антропогенной нагрузке на уникальную природную территорию. Проектные решения сейчас воплощаются в жизнь в рамках Стратегии развития реки Казанки и туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».

«Мы провели ремонт и берегоукрепление Большого Голубого озера. В прошлом году было проведено 30 мероприятий. На объекте уже освоено около 131 млн рублей», – отметила Зиннатуллина.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

Состояние Голубых озер продолжает тревожить жителей Казани и прилегающих населенных пунктов. По итогам федерального исследования выяснилось, что 90% жителей Казани и пригорода считают, что озера нуждаются в сохранении и охране. Изменения необходимы из-за растущей антропогенной нагрузки, которая наносит вред экосистеме.

«Это костры, мусор, неконтролируемый заезд на территорию Голубых озер», – сказала Зиннатуллина.

За 2023 год Госкомитет РТ по биоресурсам возбудил 28 административных дел на граждан за различные нарушения режима заказника, нарушители оштрафованы Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заказник посещают до 8 тыс. человек в день

За 2023 год Госкомитет РТ по биоресурсам возбудил 28 административных дел на граждан за различные нарушения режима заказника, нарушители оштрафованы.

«Государственный природный заказник регионального значения “Голубые озера” создан в 1994 году. Здесь уникальная вода – холодная, минерализованная, с высокой степенью прозрачности. Таких водоемов по России мало, это уникальное место. Заказник охраняет не только воду, но и лесные угодья, краснокнижные растения. Его судьбой озабочено не только научное сообщество, но и наши жители. В постковидное время привлекательность объекта возросла, в пиковые дни его посещает до 8 тыс. человек в день», — сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

Рамиль Шарафутдинов отметил, что потоки туристов на охраняемой территории ежегодно растут Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер отметил, что потоки туристов на охраняемой территории ежегодно растут, люди жгут костры, ставят мангалы, заезжают на автомобилях, катаются на сапбордах, взмучивая воду, оставляют мусор, а все это делать запрещено. Поэтому нужны оперативные меры. Для этого подготовлен проект постановления Кабинета Министров РТ, который упорядочит нахождение граждан, в первую очередь купальщиков. Они смогут купаться только в специальных местах.

«В проекте постановления, которое мы планируем запускать в ближайшее время, говорится, что посещать территорию в летнее время – c апреля по сентябрь – можно будет с 5 утра до 22 часов ночи, а в зимнее – с октября по апрель – с 8 утра до 18 часов вечера», – уточнил Шарафутдинов, отвечая на вопрос журналистов.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

«За полвека с карты республики исчезло более 3 тыс. водных объектов»

Татарстан – многоводный регион, на его территории расположено более 36 тыс. водных объектов, что составляет 6% территории. Протяженность береговой линии составляет более 42 тыс. км. Однако за последние полвека с карты республики исчезло более 3 тыс. водных объектов, сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Ольга Манидичева: «Системе Голубых озер не случайно был присвоен статус особо охраняемой природной территории. Эти три озера – Малое, Большое Голубое и Проточное – уникальны» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вода сегодня дороже нефти, это ценный природный ресурс, который мы должны сберечь, сохранить и передать будущим поколениям. Системе Голубых озер не случайно был присвоен статус особо охраняемой природной территории. Эти три озера – Малое, Большое Голубое и Проточное – уникальны. Озера карстового происхождения, большой глубины. Таким богатством мы должны гордиться, сохранять его, чтобы передать внукам и правнукам», – заметила спикер.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

С прошлого года в Казани был запущен комплекс научно-исследовательских работ для комплексной оценки из современного состояния природных территорий. Исследования проводят ученые Академии наук Татарстана.

Экологический каркас Голубых озер составляют липы, березы и сосны

Общая площадь заказника «Голубые озера» – 1,9 тыс га, из них 1,5 тыс. га занимает лес. Здесь растут липы, березы и сосны, а также встречаются клены, осины, ели и дубы. Средний возраст лесных насаждений – 62 года.

Ильгизар Зарипов: «Леса охраняют озера от обмеления, скрепляя своими корнями почву, не дают весенним водам и паводкам размывать ее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Леса охраняют озера от обмеления, скрепляя своими корнями почву, не дают весенним водам и паводкам размывать ее. Они улучшают почву, разрыхляя и внося туда большое количество органических удобрительных веществ, ослабляют испарение из верхних слоев почвы. Леса являются экологическим каркасом заказника, способствуя сохранению системы Голубых озер», — сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Специалистами Пригородного лесничества и учебно-опытного Пригородного лесхоза проводится целый комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории заказника «Голубые озера». Это санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе уборка неликвидной древесины, «аварийных» и сухостойных деревьев.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

Кроме того, специалисты регулярно вынуждены убирать мусор, оставленный отдыхающими. Только за 2023 год вывезено около 150 кубометров мусора. Чтобы упорядочить растущие потоки туристов, в прошлом году было принято решение о передаче части территорий в аренду Дирекции парков и скверов Казани, другая часть территории передана Пригородному лесхозу.

«Большие и Малые Голубые озера объединят за счет архитектуры и визуального образа»

Концепцию развития территории представила руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина. Она заметила, что в связи с развитием внутреннего туризма нет никаких оснований полагать, что количество посетителей Голубых озер будет сокращаться, а туристам, как известно, нужен комфорт.

Оксана Саргина: «Голубые озера должны стать комплексным заказником не только на бумаге, а на деле, по принципу функционирующих национальных парков» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер напомнила, что Президент России Владимир Путин с 2021 года определил экологический туризм приоритетным направлением развития в нашей стране. Татарстан намерен стать пилотным регионом по развитию ООПТ регионального значения.

«Голубые озера должны стать комплексным заказником не только на бумаге, а на деле, по принципу функционирующих национальных парков. Мы хотим это сделать благодаря двум действиям. Во-первых, Большие и Малые Голубые озера должны объединиться за счет архитектуры, визуального образа, событийной программы. Во-вторых, потоки должны распределяться за счет эковорот, сети экотроп разного типа и вида и активизации Казанки», – поямнила Саргина.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

Появятся эковорота, шлагбаумы и парковки

Что же планируется сделать на Голубых озерах? Во-первых, здесь создадут три зоны эковорот (входных групп). Они совместят в себе несколько функций: парковку, павильон с прокатом снаряжения для активного отдыха, контейнеры для мусора и датчики мониторинга количества посетителей, пункты охраны. Эковорота помогут регулированию туристического потока.

«Сегодня приезжающие туристы паркуются нелегально вдоль дороги и заезжают на территорию заказника. Благодаря оборудованию подъездных путей и парковки посетителям территории будет удобно добираться и заходить на территорию, а следы нефтепродуктов, которые оставляют автомобили, не будут загрязнять территорию озера», – подчеркнула Саргина.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

Первые эковорота появятся в Авиастроительном районе. Здесь расширят существующую подъездную дорогу и оборудуют парковку на 30 машино-мест. Вторые предлагается разместить у моста дороги М7 с парковкой на 70 машино-мест. Третьи эковорота будут организованы в зоне жилого массива Крутушка с парковкой на 26 мест. Контрольно-пропускные пункты оборудуют шлагбаумами.

На Голубых озерах обустроят пять купелей с раздевалками

Места погружения в воду на ООПТ «Голубые озера» будут тоже благоустроены, всего планируется организовать пять купелей, находящихся на истоках озер. Подробности рассказал соучредитель и главный архитектор компании «Мириада групп» Виталий Волков.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

«Создание этих мест у истоков озер позволит по-новому открыть территорию и решить ряд проблем. Все истоки необходимо укрепить, сейчас есть места эрозии и разрушения почвы. Сначала нужно провести берегоукрепительные работы. Сейчас много вытоптанных мест», — отметил он.

По данным спикера, в дальнейшем планируется организация подходов к куплям с деревянным настилом. Места погружения будут выложены камнями на дне. По генплану все дорожки, площадки и пирсы будут выполнены с учетом существующего рельефа местности.

«В некоторых местах мы нашли жернова от мельниц, планируем их вытащить и в дальнейшем рассказывать людям об этих артефактах. Также планируем установить информационные и навигационные стенды. Кроме того, появятся раздевалки», — уточнил спикер.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

На Большом Голубом озере у Хрустального водопада сейчас выполняются экспериментальные работы по берегоукреплению запруды. Работы будут оценены после весеннего паводка.

Кроме того, сейчас завершаются работы по обустройству купели на Большом Голубом озере, с марта здесь уже можно будет погружаться в студеную воду. Когда будут установлены все пять купелей, существующие спуски на Малом и Большом Голубом озерах демонтируют. Все работы планируют завершить до 2025 года.

«Плату за посещение Голубых озер взимать не будут»

В зоне Большого Голубого озера оборудуют спуск к Казанке и организуют лодочную станцию на реке. Само озеро дополнят платформами для созерцания и тихого отдыха у воды. Большое Голубое озеро соединится с Малыми через пешеходные и веломаршруты, наполненные элементами навигации и образовательными стендами.

У посетителей появится возможность взять оборудование для активного отдыха в организованных зонах проката. Кроме того, появятся организованные точки сервисов с зонами для питания и общественными туалетами.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

Взимание платы за посещение ООПТ «Голубые озера» вводить не планируется.

«В нашем регионе не принято постановление, нет никаких правил и не планируется взимание платы с населения для попадания на особо охраняемые природные территории, в отличие от Карелии, где взимается по 100 рублей. В нашем регионе такого нет и не планируется, вход платным не будет», – обещала журналистам Оксана Саргина.

Спикер пояснила, что территорию вокруг озер занимают леса, поэтому коммерческих сервисов здесь не будет. Возможно, лишь организация экскурсий, услуг питания и проката, но в минимальном формате.

Экотропы, речной маршрут и лесотерапия

О создании сети экотроп и распределении потоков туристов от Голубых озер до санатория «Крутушка» рассказала архитектор студии Orchestra design Камилла Ибрагимова.

«Мы направляем потоки посетителей туда, где территория способна их принять, а зоны определяются совместно с экологами. Многие слышали о маршруте от Голубых озер до Волги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продолжить его дальше вдоль Казанки», – сказала она.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

У гостей появится возможность совершать альтернативные маршруты, а потоки туристов распределятся в ближайшей к Малому Голубому озеру зоне. Между озерами и «Крутушкой» появятся 15 км образовательной экскурсионной тропы, 2 км спортивно-оздоровительной тропы, 12 км речного маршрута и 3 км водного маршрута. Ибрагимова такжэе рассказала о практике, позаимствованной в Японии.

«Особенным для территории стал маршрут лесотерапии. Он запущен вокруг Большого Голубого озера, на нем расположено пять объектов, мы называем их «обитатели леса». Они позволяют посетителям глубже почувствовать природную территорию. Лесотерапия – практика расслабления путем контакта с природой родом из Японии. Мы впервые применяем ее в России», – сказала она.

Прогулка вокруг озера занимает около часа. Кроме того, создан спортивно-оздоровительный маршрут. Длина большого маршрута составляет 5,5 км, а малого – 4,5 км. Также создано три образовательных маршрута.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

«Самым знаковым маршрутом, который свяжет Голубые озера с “Крутушкой”, будет речной маршрут. Это продолжение маршрута от Голубых озер до Волги, о котором я уже говорила. Будет запущено пять речных стоянок – это особые зоны отдыха у реки», – уточнила спикер.

Видовая башня и экостанция

Знаковым объектом территории станет видовая башня, которая расположена на равном удалении от «Крутушки» и Малого Голубого озера. Благодаря этому объекту можно будет любоваться уникальным заказником с высоты – изгибами Казанки, лугами и лесами.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

Экологическая станция появится на Малом Голубом и Проточном озерах. Она нужна для ведения наблюдений за состоянием озер и ООПТ в целом. Исследования покажут динамику рекреационной нагрузки на озера и будут проходить путем взятия проб воды в ежедневном формате для гидрологических анализов.

В рамках общей стратегии предлагается перенаправить потоки туристов, посещающих озера, на Казанку. Это планируется сделать путем организации пирсов, лодочных станций, речных стоянок, оборудованных спусков к реке.

По данным Оксаны Саргиной, в целом на дальнейшее благоустройство территорий республика направит около 329 млн рублей.

Рендер предоставлен Институтом развития городов

Голубые озера находятся в получасе езды от центра Казани и представляют экологическую и историческую ценность. В 1972 году Большое Голубое озеро было объявлено памятником природы. Уникальность экосистемы обусловлена особым гидрологическим режимом. Озера относятся к редкому «голубому» типу – это холодноводные, высоко минеральные озера с высокой прозрачностью, образованные на напорных карстовых источниках. Минерализация Голубых озер достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния, а донные отложения имеют бальнеологическую ценность. Воды выходят из глубинных слоев земли, поэтому температура воды в озерах постоянная в течение года (6-8 градусов). Голубые озера —древнее русло реки Казанки. Около 80% территории природного заказника занимают леса. На территории заповедника произрастает более 90 видов высших растений. Многие животные и растения занесены в Красную книгу.

Рендер на анонсе предоставлен Институтом развития городов