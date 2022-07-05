На смотровую площадку Центра семьи «Казан» можно будет попасть по промокоду

Сегодня, 5 июля, второй билет на смотровую площадку Центра семьи «Казан» будет бесплатным по промокоду #живувказани. Такую акцию запустила Дирекция скверов и парков в честь дня рождения «Чаши». Также на кассе нужно будет показать подписку на Telegram-каналы мэрии Казани и Дирекции парков и скверов.

Объект, ставший одним из символов Казани, был открыт 5 июля 2013 года.

«Такую акцию в честь дня рождения проводим впервые», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

В ведении дирекции «Чаша» находится с 2019 года, уточнила собеседница агентства. За прошлый сезон ее посетили 184 тыс. человек.

В наступившем году на смотровой площадке произошли некоторые преобразования. Жители и гости города могли насладиться видами на Казанский Кремль в новогодний вечер и зимние каникулы — площадка была открыта с 31 декабря по 9 января.

С 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» перешла на новый режим работы: посетить ее можно ежедневно в течение 12 часов — с десяти утра и до десяти вечера. До 1 мая вход был открыт каждый день с 10.00 до 20.00. Также в этом сезоне здесь предусмотрены небольшие технические перерывы — с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.