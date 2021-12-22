Смотровая площадка Центра семьи «Казан» впервые примет посетителей зимой

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» впервые с момента своего открытия начнет работать в зимние каникулы — с 31 декабря по 9 января. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Диляра Ахметгалиева.

«Мы решили протестировать этот формат, потому что есть запрос от приезжающих туристов и многих горожан. У людей есть желание побывать зимой на этой площадке. Предположительно, этот формат будет востребован», — отметила собеседница агентства.

Жители и гости города смогут насладиться видами на Казанский Кремль и в новогодний вечер. 31 декабря площадка будет открыта с десяти утра до восьми часов вечера, с 1 по 9 января — с десяти утра до десяти часов вечера.

«Для входа на смотровую площадку QR-код не нужен, стоимость 150 рублей для взрослых, 100 рублей для детей, дети до семи лет бесплатно», — уточнила условия посещения объекта Ахметгалиева.

Смотровая площадка находится на крыше «Чаши» на высоте 32 метров. Она заработала в 2013 году с момента открытия Центра семьи «Казан».

В этом году смотровая площадка Центра семьи «Казан» открылась 10 апреля, но до 1 мая работала в тестовом режиме. Всего, по данным Дирекции парков и скверов Казани, ее с начала мая посетили более 156 тыс. человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центр семьи «Казан» вошел в топ-20 интересных мест России по мнению National Geographic.