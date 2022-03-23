Смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновит работу на две недели раньше

Фото: архив «Татар-информ»

26 марта смотровая площадка Центра семьи «Казан» заработает в тестовом режиме. В этом году было принято решение открыть ее пораньше — в преддверии весенних школьных каникул. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

«В этом году насладиться панорамным видом на город с высоты 32 метра можно будет чуть раньше», — рассказала собеседница агентства. В прошлом году площадка была открыта 10 апреля.

До 1 мая вход открыт каждый день с 10.00 до 20.00, далее работа площадки будет продлена. Дети до семи лет допускаются бесплатно. Также вход свободен для льготных категорий граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

В прошлый сезон смотровую площадку посетили 184 тыс. человек. В этом году Дирекция скверов и парков не стала делать прогнозов.

Также в этом году смотровая площадка впервые за всю историю не закрывалась во время новогодних праздников. Видом на Казань в январские каникулы смогли полюбоваться 13 тыс. человек. После 10 января площадка была закрыта до весны, о чем ранее сообщал «Татар-информ».