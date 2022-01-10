news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
10 января 2022  16:12
Эльза Кузнецова

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрылась до весны

news_top_970_100

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» завершила свою работу. Те, кто не успел посетить ее, смогут прийти сюда весной 2022 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

Смотровая площадка была открыта в апреле прошлого года в тестовом режиме, а с мая перешла на штатный режим работы. 

Впервые за всю историю, а это с 2013 года, она не закрывалась на период новогодних праздников. Такое решение было принято из-за частых запросов приезжающих туристов и многих горожан.

Видом на Казань в январские каникулы смогли полюбоваться 13 тыс. человек, всего же за сезон ее посетили 184 тыс. гостей.

«Смотровая площадка была очень востребованной в прошедшие январские каникулы. Это первый подобный опыт, когда она работала в зимние каникулы. Поэтому для нас любая цифра была бы показательной. Данный же показатель не отстает от летних цифр по посещаемости площадки. Можно сказать, что ожидания более чем оправдались. Мы рассчитываем, что будем продолжать эту традицию и в дальнейшем», — поделилась собеседница агентства.

 

#центр семьи казан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное