Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрылась до весны

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» завершила свою работу. Те, кто не успел посетить ее, смогут прийти сюда весной 2022 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

Смотровая площадка была открыта в апреле прошлого года в тестовом режиме, а с мая перешла на штатный режим работы.

Впервые за всю историю, а это с 2013 года, она не закрывалась на период новогодних праздников. Такое решение было принято из-за частых запросов приезжающих туристов и многих горожан.

Видом на Казань в январские каникулы смогли полюбоваться 13 тыс. человек, всего же за сезон ее посетили 184 тыс. гостей.

«Смотровая площадка была очень востребованной в прошедшие январские каникулы. Это первый подобный опыт, когда она работала в зимние каникулы. Поэтому для нас любая цифра была бы показательной. Данный же показатель не отстает от летних цифр по посещаемости площадки. Можно сказать, что ожидания более чем оправдались. Мы рассчитываем, что будем продолжать эту традицию и в дальнейшем», — поделилась собеседница агентства.