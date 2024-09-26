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МИД РФ: Работа над итоговыми документами саммита БРИКС в Казани началась
Началась работа над итоговыми документами по предстоящему саммиту БРИКС. Сейчас верстается программа, аккумулируют подтверждения участия зарубежных лидеров, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы приближаемся к апогею российского года в БРИКС, 16-му саммиту объединения в Казани 22-24 октября», - отметил спикер, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он добавил, что по линии МИД делают максимум для эффективного содержательного наполнения встречи лидеров.
Напомним, объединение БРИКС создали 18 лет назад (в 2006-м). В этом году Россия стала председателем организации. Причем за последние почти 9 месяцев 2024-го к БРИКС присоединились Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия.
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