МИД РФ: Работа над итоговыми документами саммита БРИКС в Казани началась

Началась работа над итоговыми документами по предстоящему саммиту БРИКС. Сейчас верстается программа, аккумулируют подтверждения участия зарубежных лидеров, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы приближаемся к апогею российского года в БРИКС, 16-му саммиту объединения в Казани 22-24 октября», - отметил спикер, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что по линии МИД делают максимум для эффективного содержательного наполнения встречи лидеров.

Напомним, объединение БРИКС создали 18 лет назад (в 2006-м). В этом году Россия стала председателем организации. Причем за последние почти 9 месяцев 2024-го к БРИКС присоединились Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия.