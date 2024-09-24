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Индонезия заинтересована в присоединении к БРИКС
Директор Второго Европейского департамента МИД Индонезии Винарди Ханафи Лаки сказал, что Индонезия заинтересована в присоединении к БРИКС. Спикер добавил, что местные власти оценивают преимущества от такого шага и им нужно немного поизучать детали, пишет ТАСС.
Винарди подчеркнул, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто пока не подтверждал, что будет участвовать в саммите БРИКС, который проведут в Казани. Дело в том, что 20 октября состоится инаугурация избранного лидера, из-за чего тот и не может пока дать четкий ответ насчет участия, объяснил дипломат.
Ранее Премьер Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела объяснил желание войти в БРИКС борьбой с долларом и евро.
Также Россия ждет делегацию Кубы на саммите БРИКС в Казани.
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