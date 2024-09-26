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Путин заявил, что РФ и другие члены БРИКС создают платежный контур
Россия и другие члены БРИКС создают свой платежный контур для независимого обслуживания всей внешней торговли. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он отметил, что создание такого контура поможет создать условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.
Напомним, объединение БРИКС создали 18 лет назад (в 2006-м). В этом году Россия стала председателем организации. Причем за последние почти 9 месяцев 2024-го к БРИКС присоединились Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия.
Отметим, что главы государств-членов объединения встретятся на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани.
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