На сайте достижения.рф можно проголосовать за транспортную инфраструктуру Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жители Татарстана могут проголосовать за транспортную инфраструктуру республики на сайте достижения.рф. Голосование запущено в рамках открытия Международной выставки-форума «Россия». Оно продлится до 30 ноября.

Уникальные мосты и автомобильные дороги региона соединили почти всю Россию. Так, в Татарстане ведется строительство восьмого этапа автодороги М12 «Восток», которая является частью международного транспортного маршрута «Западная Европа – Западный Китай», общей протяженностью 810 км. Проект М12 позволит развивать экономический потенциал агломераций, свяжет 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, повысит безопасность дорожного движения, сократит количество жертв ДТП в коридоре Москва – Казань не менее чем в 3,5 раза.

Важной частью участка трассы М12 в Татарстане является мост через реку Волгу длиной 3,36 км, который планируется открыть в конце 2024 года. Мост через Волгу – самое протяженное искусственное сооружение на автодороге М12.

Это не первый подобный инфраструктурный объект. В августе 2016 года на трассе «Казань – Оренбург» был открыт мост через реку Кама. Его строительство позволило ликвидировать километровые очереди на автотранспортный паром и соединить 15 районов Татарстана с центральной Россией.

«Дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», – отмечал ранее Президент России Владимир Путин.

За отрасль можно проголосовать на сайте достижения.рф. Голосование продолжится до 30 ноября. С полным списком достижений Республики Татарстан можно ознакомиться на сайте достижения.рф, сообщает агентство «Татмедиа».

4 ноября в Москве на ВДНХ откроется самая большая Международная выставка-форум «Россия», где каждый регион страны представит свой стенд, также у участников выставки будет возможность приять участие в Дне регионов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на сайте достижения.рф можно проголосовать за сельское хозяйство республики. Кроме того, в список для голосования были включены республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман», менделеевский завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», Казанский вертолетный завод и одно из главных достижений Татарстана – туристический поток.